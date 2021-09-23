Более 100 мотострелков десантировались из вертолётов М-8АМТШ на учениях в Ростовской области
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Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Особенность тренировки в том, что тактические действия выполняют не спецназ или десант, а бойцы мотострелковой дивизии и миномётные расчёты.
Также к занятиям привлекут танковые и артиллерийские подразделения.
Ранее издание «Янтарный край» сообщало, что на Балтийском флоте прошло тактическое учение с участием подразделения радиоэлектронной борьбы, в ходе которого специалисты отработали задачи подавления средств навигации и радиосвязи условного противника.