Более 100 мотострелков десантировались из вертолётов М-8АМТШ на учениях в Ростовской области

Более 100 мотострелков десантировались из вертолётов Ми-8АМТШ «Терминатор» в Ростовской области, где начались учения резервистов.

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Особенность тренировки в том, что тактические действия выполняют не спецназ или десант, а бойцы мотострелковой дивизии и миномётные расчёты.

Также к занятиям привлекут танковые и артиллерийские подразделения.

Ранее издание «Янтарный край» сообщало, что на Балтийском флоте прошло тактическое учение с участием подразделения радиоэлектронной борьбы, в ходе которого специалисты отработали задачи подавления средств навигации и радиосвязи условного противника.