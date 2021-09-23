Автоэксперт Сажин прокомментировал идею ввести новый знак для беспилотников

Автоэксперт Владимир Сажин прокомментировал идею ввести новый дорожный знак для беспилотного транспорта.

«Для начала нужно определить порядок допуска беспилотных транспортных средств для участия в общем дорожном движении, сейчас пока порядок не определён», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

По словам Сажина, также не регламентировано внесение изменений в конструкцию таких транспортных средств.

Кроме того, как отметил специалист, о беспилотном транспорте ничего не говорится и в правилах дорожного движения.

Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой в 2025 году в России может быть введён новый дорожный знак с изображением перечёркнутой литеры А, который будет ограничивать движение беспилотных машин в определённых местах.

Главный редактор журнала «За рулём», автоэксперт Максим Кадаков в беседе с Nation News также рассказал о перспективах электромобилей.