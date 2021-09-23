Автоэксперт Сажин прокомментировал идею ввести новый знак для беспилотников

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Автоэксперт Владимир Сажин прокомментировал идею ввести новый дорожный знак для беспилотного транспорта.
Автоэксперт Сажин прокомментировал идею ввести новый знак для беспилотников
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«Для начала нужно определить порядок допуска беспилотных транспортных средств для участия в общем дорожном движении, сейчас пока порядок не определён», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

По словам Сажина, также не регламентировано внесение изменений в конструкцию таких транспортных средств.

Кроме того, как отметил специалист, о беспилотном транспорте ничего не говорится и в правилах дорожного движения.

Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой в 2025 году в России может быть введён новый дорожный знак с изображением перечёркнутой литеры А, который будет ограничивать движение беспилотных машин в определённых местах.

Главный редактор журнала «За рулём», автоэксперт Максим Кадаков в беседе с Nation News также рассказал о перспективах электромобилей.

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