На Ямале обсудят возможность расширенного использования регионального маткапитала

Заксобрание Ямала рассмотрит законопроект, который расширит возможности использования регионального материнского капитала. После рождения второго ребёнка выплата составляет 150 тыс. рублей, а за третьего и последующих — 500 тыс. рублей.

Об этом сообщает «Ямал-Медиа».

Предполагается, что семьи смогут использовать эти средства для покупки некапитального жилья.

Речь может идти о домах из брёвен, бруса или деревянных панелей с утеплителем. Главное условие — чтобы дом не был аварийным.

Идея внести такие изменения поступила от жителей.

Ранее сайт progorod43 сообщал об автоматическом продлении ряда социальных выплат в Кировской области.