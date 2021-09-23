На Ямале обсудят возможность расширенного использования регионального маткапитала

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Заксобрание Ямала рассмотрит законопроект, который расширит возможности использования регионального материнского капитала. После рождения второго ребёнка выплата составляет 150 тыс. рублей, а за третьего и последующих — 500 тыс. рублей.
На Ямале обсудят возможность расширенного использования регионального маткапитала
  • © Алексей Сазонов
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Ямал-Медиа».

Предполагается, что семьи смогут использовать эти средства для покупки некапитального жилья.

Речь может идти о домах из брёвен, бруса или деревянных панелей с утеплителем. Главное условие — чтобы дом не был аварийным.

Идея внести такие изменения поступила от жителей.

Ранее сайт progorod43 сообщал об автоматическом продлении ряда социальных выплат в Кировской области.

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