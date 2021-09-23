На Ямале обсудят возможность расширенного использования регионального маткапитала
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Ямал-Медиа».
Предполагается, что семьи смогут использовать эти средства для покупки некапитального жилья.
Речь может идти о домах из брёвен, бруса или деревянных панелей с утеплителем. Главное условие — чтобы дом не был аварийным.
Идея внести такие изменения поступила от жителей.
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