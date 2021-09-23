В Минтруде пояснили, почему кабмин не поддержал проект ЛДПР по индексации пенсий

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В Министерстве труда и социальной защиты пояснили, почему правительство России не поддержало проект ЛДПР об индексации пенсий работающим пенсионерам.
В Минтруде пояснили, почему кабмин не поддержал проект ЛДПР по индексации пенсий
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

В ведомстве отметили, что «направленный правительством отзыв на законопроект ЛДПР об индексации касается не идеи индексации пенсии работающим как таковой, а конкретного законопроекта».

В Минтруде заявили, что «поддерживаемые правительством законопроекты должны содержать конкретные механизмы обеспечения обязательств».

«Ввиду непроработанности законопроект был отклонён», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее, как сообщало агентство, кабмин дал отрицательный отзыв на законопроект, внесённый депутатами от фракции ЛДПР, о возврате индексации страховых пенсий работающим пенсионерам.

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