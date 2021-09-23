СК проверяет инцидент с жёсткой посадкой вертолёта в Ижевске
- РИА Новости
Об этом сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте.
«По предварительной информации, днём 23 сентября 2021 года вертолёт санитарной авиации приземлился на территории первой республиканской больницы. На борту воздушного судна находились пять человек», — говорится в сообщении пресс-службы.
Следователи ведомства выехали на место происшествия.
Ранее власти Удмуртии назвали возможную причину жёсткой посадки вертолёта в Ижевске.