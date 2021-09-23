СК проверяет инцидент с жёсткой посадкой вертолёта в Ижевске

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Следователи начали проверку по факту инцидента в Ижевске, где санитарный вертолёт совершил аварийную посадку.
СК проверяет инцидент с жёсткой посадкой вертолёта в Ижевске
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте.

«По предварительной информации, днём 23 сентября 2021 года вертолёт санитарной авиации приземлился на территории первой республиканской больницы. На борту воздушного судна находились пять человек», — говорится в сообщении пресс-службы.

Следователи ведомства выехали на место происшествия. 

Ранее власти Удмуртии назвали возможную причину жёсткой посадки вертолёта в Ижевске.

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