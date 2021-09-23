Фельдшер получил травму головы при аварийной посадке вертолёта в Ижевске
- РИА Новости
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
«В Ижевске на территории Первой республиканской клинической больницы совершил жёсткую посадку санитарный вертолёт «Ансат», выполнявший медицинскую эвакуацию пациента с острым коронарным синдромом из Можги. На борту находились четыре человека. В результате инцидента один из пассажиров, фельдшер, получил травму головы. В настоящее время проводится его обследование в приёмном отделении больницы», — пояснила пресс-служба.
Как пишет Life.ru, до посадочной площадки вертолёт не долетел несколько десятков метров.
Ранее власти Удмуртии назвали возможную причину жёсткой посадки вертолёта в Ижевске.