Фельдшер получил травму головы при аварийной посадке вертолёта в Ижевске

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Фельдшер получил травму головы в результате аварийной посадки санитарного вертолёта на территории больницы в Ижевске.
Фельдшер получил травму головы при аварийной посадке вертолёта в Ижевске
  • РИА Новости

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

«В Ижевске на территории Первой республиканской клинической больницы совершил жёсткую посадку санитарный вертолёт «Ансат», выполнявший медицинскую эвакуацию пациента с острым коронарным синдромом из Можги. На борту находились четыре человека. В результате инцидента один из пассажиров, фельдшер, получил травму головы. В настоящее время проводится его обследование в приёмном отделении больницы», — пояснила пресс-служба.

Как пишет Life.ru, до посадочной площадки вертолёт не долетел несколько десятков метров.

Ранее власти Удмуртии назвали возможную причину жёсткой посадки вертолёта в Ижевске.

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