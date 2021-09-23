Песков ответил на вопрос о цитировании Зеленским Путина на ГА ООН
- Reuters
«Пока не имел возможности дословно ознакомиться с выступлением господина Зеленского», — заявил Песков журналистам.
В ходе выступления на ГА ООН Зеленский заявил о якобы нарушении Россией своих же утверждений о важности соблюдения архитектуры отношений между странами и свободы слова.
Также он на русском языке привёл слова Путина об опасности попыток расшатать авторитет и легитимность Организации Объединённых Наций.
Кроме того, Зеленский заявил о необходимости оживить ООН и освежить устав организации.