Песков ответил на вопрос о цитировании Зеленским Путина на ГА ООН

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока не ознакомился дословно с выступлением украинского лидера Владимира Зеленского на Генеральной Ассамблее ООН.
Песков ответил на вопрос о цитировании Зеленским Путина на ГА ООН
  • Reuters

«Пока не имел возможности дословно ознакомиться с выступлением господина Зеленского», — заявил Песков журналистам.

В ходе выступления на ГА ООН Зеленский заявил о якобы нарушении Россией своих же утверждений о важности соблюдения архитектуры отношений между странами и свободы слова.

Также он на русском языке привёл слова Путина об опасности попыток расшатать авторитет и легитимность Организации Объединённых Наций.

Кроме того, Зеленский заявил о необходимости оживить ООН и освежить устав организации.

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