Туроператоры увеличивают число рейсов в Доминикану

Российские туроператоры из-за высокого спроса расширяют полётные программы в Доминикану из Москвы и регионов.

Об этом Интерфаксу сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

«Спрос на Доминикану за последние полтора месяца настолько вырос, что все крупные операторы расширяют перевозку. Так, Coral Travel с 27 октября будет летать из Москвы в Пунта-Кану на рейсах Royal Flight три раза в неделю. Также оператор с 29 октября поставит прямые рейсы из крупных региональных центров — Екатеринбурга, Казани, Санкт-Петербурга, Самары и Уфы», — пояснила Тюрина.

Туроператор «Пегас Туристик», по её словам, запускает региональную полётную программу в Пунта-Кану 1 октября. Вылеты запланированы из Казани, Екатеринбурга, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Красноярска и Уфы.

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