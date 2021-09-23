Лагутенко рассказал о работе по озвучиванию ПДД для специализированного приложения

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Музыкант и лидер группы «Мумий тролль» Илья Лагутенко рассказал о работе по озвучиванию правил дорожного движения для навигатора «Яндекс.Карты».
Лагутенко рассказал о работе по озвучиванию ПДД для специализированного приложения
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

О своём опыте музыкант сообщил в беседе с НСН.

«Как поётся в одной известной песне, «это было не трудно, это по любви», — так певец ответил на вопрос, понравилось ли ему работать над озвучкой.

Кроме того, Лагутенко поделился тем, что его личный навигатор «говорит» голосами его детей. 

«Мои дети записали мне свои голоса в стиле фильмов ужасов. Это очень смешно и не позволяет расслабляться на дорогах», — признался артист.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Inforeactor напомнил о правилах безопасного вождения во время дождя.

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