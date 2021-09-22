Лётчики Балтфлота отработали бомбометание по наземным целям

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Экипажи самолётов Су-30СМ морской авиации Балтийского флота во время учений отработали бомбометание по наземным целям.
Лётчики Балтфлота отработали бомбометание по наземным целям
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Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на начальника пресс-службы флота Романа Мартова.

Тренировка проходила на одном из авиационных полигонов в восточной части Калининградской области.

В ходе учебно-тренировочных полётов лётчики разыграли тактические эпизоды по отработке задач по огневому обеспечению сухопутных подразделений, уничтожению командных пунктов, бронетехники и живой силы условного противника, а также ведению воздушной разведки.

«Всего в учении было задействовано более десяти самолётов, а также инженерно-технический состав смешанного авиаполка морской авиации Балтийского флота», — рассказал Мартов.

Ранее издание «Янтарный край» сообщало, что на Балтийском флоте прошло тактическое учение с участием подразделения радиоэлектронной борьбы, в ходе которого специалисты отработали задачи подавления средств навигации и радиосвязи условного противника.

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