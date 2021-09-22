В Тюмени завели дело по факту ДТП с пятью пострадавшими

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В Тюмени завели уголовное дело по факту ДТП, в результате которого один человек погиб, ещё пять получили травмы.
В Тюмени завели дело по факту ДТП с пятью пострадавшими
  • РИА Новости

Об этом сообщает megatyumen.ru со ссылкой на пресс-службу областного УМВД.

«Подозреваемому по решению суда на время следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается», — заявили в ведомстве.

Авария произошла в ночь на 20 сентября на улице Мельникайте. Водитель автомобиля Toyota на высокой скорости въехал в такси Datsun. Водитель такси скончался на месте.

Как ранее сообщало ФАН, в Крыму возбудили уголовное дело по факту ДТП в Сакском районе.

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