Бизнес-аналитик дала советы по созданию безопасных паролей

Бизнес-аналитик мессенджера Gem4me Анастасия Ильичёва дала советы по созданию безопасных паролей.

В беседе с «Газетой.Ru» она заявила, что пароли лучше делать сложными и часто менять.

«Двухфакторная идентификация требует, чтобы данные были защищены не только паролем, но и вторым фактором, например, секретным вопросом, ПИН-кодом, графическим ключом, кодом доступа», — отметила эксперт.

По её словам, в качестве второго фактора также могут использоваться токены или магнитные карты, отпечаток пальца и изображение сетчатки глаза.

Ранее эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры цифровой криминалистики МГТУ имени Баумана Виталий Вехов в беседе с Nation News дал советы по защите от интернет-мошенников.