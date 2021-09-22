Ещё более 100 семей ЯНАО получат сертификаты на покупку жилья до конца года

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Сертификаты на приобретение квартиры за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) до конца 2021 года получат ещё более 100 семей.
Ещё более 100 семей ЯНАО получат сертификаты на покупку жилья до конца года
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Ямал-Медиа».

Стать участниками программы могут жители ЯНАО, проживающие в аварийном фонде и желающие переехать в другой регион, за исключением Тюменской области.

Отмечается, что к настоящему времени такой документ уже получили около 180 ямальцев.

Новой программой могут воспользоваться собственники жилья или наниматели по договору соцнайма, не имеющие за пределами Ямала другой квартиры. 

Условием является сдача имеющейся недвижимости органам местного самоуправления.

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