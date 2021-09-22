Число пострадавших в аварии со школьным автобусом в Иркутской области увеличилось до 11
- © МЧС
- РИА Новости
«Всего пострадали 11 человек. Четверо из них были доставлены в больницу с места ДТП, все они госпитализированы. Ещё семерых пострадавших выявили врачи при обследовании детей, им назначено амбулаторное лечение», — сообщил Интерфаксу сотрудник пресс-службы Минздрава региона.
Отмечается, что один госпитализированный находится в тяжёлом состоянии, ещё трое, в том числе ребёнок, — в состоянии средней степени тяжести.
По факту ДТП начали доследственную проверку.
На месте аварии работают следователи и полицейские.
Около 10:40 школьный автобус и автомобиль УАЗ столкнулись на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Аларском районе Иркутской области вблизи посёлка Кутулик.
Всего в автобусе находились 18 школьников вторых-четвёртых классов.