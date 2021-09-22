В Москве заболеваемость коронавирусом за неделю выросла на 24%

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Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве за неделю составил 24%, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.
В Москве заболеваемость коронавирусом за неделю выросла на 24%
  • РИА Новости

«По отношению к прошлой неделе рост составил 24%, а госпитализации выросли на 15%», — приводит её слова Интерфакс.

Причиной этого заммэра назвала наступление осеннего сезона с характерным подъёмом заболеваемости ОРВИ, а также резкое увеличение числа контактов, связанное с массовым возвращением из отпусков и с дач, с возобновлением школьных занятий.

Ранее сообщалось, что в Москве выявили 1991 новый случай коронавируса за сутки. За 24 часа в городе скончались 50 пациентов.

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