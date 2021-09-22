Автоэксперт Субботин дал советы по шумоизоляции машины

Автоэксперт Вячеслав Субботин дал советы по шумоизоляции машины.

В беседе с Inforeactor специалист напомнил, что есть модели автомобилей, где шумоизоляция отсутствует, а есть автомобили более высокого класса, где дела с ней обстоят иначе.

«Всё определяется пробной поездкой. Видишь, что шумит машина, — возьми и сделай. Можешь сам: просто коврики поднял и положил туда маты. То же самое с арками: положите с внешней или внутренней стороны. Шумят же арки и резонируют в кузов», — объяснил Субботин.

Кроме того, добавил эксперт, в случае необходимости можно поставить экран, чтобы снизить шум из моторного отсека.

Ранее главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с Nation News рассказал, следует ли ехать в сервис, если лобовое стекло автомобиля треснуло.