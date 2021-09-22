Эксперт по безопасности Вехов дал советы по защите от интернет-мошенников

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Эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры цифровой криминалистики МГТУ имени Баумана Виталий Вехов дал советы по защите от интернет-мошенников.
Эксперт по безопасности Вехов дал советы по защите от интернет-мошенников
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Так, в беседе с Nation News специалист поделился собственным опытом.

«На официальных сайтах у меня стоит дополнительная система оповещения о входе. Мне приходят уведомления о новых попытках входа. Так я чувствую себя безопаснее», — заявил он.

Вехов также порекомендовал указывать при регистрации аккаунта на любых ресурсах дополнительный номер телефона.

«В системах электронной почты никогда не проставляю галочку сохранить данные. Я всегда ввожу их снова. Когда выхожу из браузера, я всегда стираю историю за всё время», — добавил эксперт.

Тем, кто уже пострадал от мошенников, Вехов посоветовал обратиться в правоохранительные органы.

Ранее эксперт службы безопасности ЮMoney Ольга Швенк в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказала о поведении телефонных мошенников.

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