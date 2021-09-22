В Татарстане перед судом предстанет обвиняемый по делу о ДТП с пятью погибшими

В Чистопольском районе Татарстана перед судом предстанет житель Удмуртии, обвиняемый по делу о ДТП с пятью погибшими.

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

Авария произошла рано утром 9 мая 2021 года на участке трассы Казань — Оренбург.

Водитель за рулём грузового автомобиля MAN выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом Renault.

В результате произошедшего погибли пять пассажиров автобуса, ещё четверо получили травмы.

Установлено, что обвиняемый, двигаясь на высокой скорости, потянулся за газовой зажигалкой на панели приборов и потерял управление.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как ранее сообщало ФАН, в Крыму возбудили уголовное дело по факту ДТП в Сакском районе.