В Москве обеспечат электроэнергией новый научный квартал МГТУ имени Баумана

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Московские энергетики обеспечат электроэнергией новый научный квартал МГТУ имени Баумана, заявил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.
В Москве обеспечат электроэнергией новый научный квартал МГТУ имени Баумана
  • © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Фактически запланировано создание нового городского квартала с научным кампусом, зелёным парком, благоустроенной площадью. Это потребует выделения дополнительной энергомощности и создания соответствующей инфраструктуры», — объяснил Бирюков.

В частности, запланировано строительство 11 трансформаторных подстанций. Дополнительно проложат распределительные кабельные линии, общая протяжённость которых составит более 21 км.

Начало работ намечено на середину декабря 2021 года.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что в Москве модернизировали 23 городские поликлиники, а также благоустроили территорию рядом с ними.

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