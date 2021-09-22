Объём продаж одноразовых масок в России снизился на 19% за полтора месяца

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Объём продаж одноразовых медицинских масок в штуках за август и первую половину сентября 2021 года снизился на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.
Объём продаж одноразовых масок в России снизился на 19% за полтора месяца
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные аналитического ресурса «Чек Индекс».

Отдельные онлайн-магазины отмечают снижение спроса и на многоразовые средства индивидуальной защиты. Например, с 1 августа по 13 сентября на Wildberries заказали на 59% меньше многоразовых масок, чем за аналогичный период прошлого года, рассказали в пресс-службе компании.

В то же время чаще всего пользователи берут наборы из универсальных респираторов или многоразовых двухслойных нейлоновых масок.

Особой популярностью пользуются декоративные маски, продажи которых выросли в шесть раз год к году, заявили, в свою очередь, в пресс-службе AliExpress Россия.

В то же время, по оценке «Чек Индекса», существенно вырос спрос на антисептики. Объём продаж за полтора месяца увеличился на 53%.

Как ранее сообщал сайт Nation News, врач-пульмонолог АО «Медицина» Максим Новиков дал советы по защите лёгких во время пандемии.

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