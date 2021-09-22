В Москве реорганизуют бывшую промзону «Алтуфьевское шоссе»

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В рамках программы «Индустриальные кварталы» в Москве реорганизуют бывшую промзону «Алтуфьевское шоссе».
В Москве реорганизуют бывшую промзону «Алтуфьевское шоссе»
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

«Это второе в России соглашение о комплексном развитии бывшей промзоны, заключённое по результатам аукциона, и пятое в Москве в рамках программы «Индустриальные кварталы», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, за право реорганизовать участок инвестор заплатит 3,2 млрд рублей. В реализацию проекта будет вложено 45,5 млрд рублей.

Со своей стороны глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров отметил, что на территории промзоны предполагается возвести 721 тыс. кв. метров коммерческой и жилой недвижимости. Часть домов будет построена по программе реновации.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что в промзоне Руднёво в столичном районе Косино-Ухтомский планируют построить около 5,5 км дорог.

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