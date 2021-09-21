Вуколов будет курировать вопросы, связанные с деятельностью ФСИН
- РИА Новости
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Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.
«Указом президента Российской Федерации от 21.09.2020 №539 Всеволод Вуколов назначен на должность заместителя министра юстиции Российской Федерации. В новой должности он будет курировать вопросы, связанные с деятельностью и законодательным обеспечением ФСИН России», — говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, Вуколов «имеет значительный опыт работы в органах исполнительной власти».
Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин назначил заместителем министра юстиции России Всеволода Вуколова.