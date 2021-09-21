В Петербург доставили первую советскую атомную подлодку К-3

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В Санкт-Петербург доставили первую советскую атомную подлодку К-3 «Ленинский комсомол».
В Петербург доставили первую советскую атомную подлодку К-3
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Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу кронштадтского «Острова фортов».

«Лодка двигалась по маршруту от Снежногорска по участкам Баренцева и Белого морей до входа в Беломорско-Балтийский канал. Затем производилась транспортировка через Онежское и Ладожское озёра, реки Свирь и Нева до «Северной верфи», — уточнили в пресс-службе.

Как ожидается, подлодка станет экспонатом в Музее военно-морской славы в Кронштадте.

Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что ракетный подводный крейсер стратегического назначения Тихоокеанского флота (ТОФ) «Александр Невский» проекта «Борей» вернулся в пункт постоянного базирования на Камчатке.

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