В Петербург доставили первую советскую атомную подлодку К-3

В Санкт-Петербург доставили первую советскую атомную подлодку К-3 «Ленинский комсомол».

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу кронштадтского «Острова фортов».

«Лодка двигалась по маршруту от Снежногорска по участкам Баренцева и Белого морей до входа в Беломорско-Балтийский канал. Затем производилась транспортировка через Онежское и Ладожское озёра, реки Свирь и Нева до «Северной верфи», — уточнили в пресс-службе.

Как ожидается, подлодка станет экспонатом в Музее военно-морской славы в Кронштадте.

Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что ракетный подводный крейсер стратегического назначения Тихоокеанского флота (ТОФ) «Александр Невский» проекта «Борей» вернулся в пункт постоянного базирования на Камчатке.