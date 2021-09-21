Туристический форум «Северная Пальмира» пройдёт 27—28 сентября в Петербурге

Санкт-Петербургский деловой туристический форум «Северная Пальмира» пройдёт 27—28 сентября.

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Форум состоится в рамках комплекса мероприятий, приуроченных к празднованию Всемирного дня туризма в Петербурге.

Главная тема — «Регионы России — навстречу друг другу!». Деловая программа включает 18 мероприятий, а повестка объединит более 20 регионов России.

Ожидается, что участие в мероприятиях форума примут около 2 тыс. делегатов и участников, в том числе представители профильных органов власти, отраслевых объединений и ассоциаций, туристических операторов и агентств, гостиничной индустрии, курортно-санаторной сферы, транспортных компаний.

Ранее представитель Ассоциации туроператоров России Илья Уманский в беседе с Nation News назвал популярные у россиян внутренние направления.