Туристический форум «Северная Пальмира» пройдёт 27—28 сентября в Петербурге

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Санкт-Петербургский деловой туристический форум «Северная Пальмира» пройдёт 27—28 сентября.
Туристический форум «Северная Пальмира» пройдёт 27—28 сентября в Петербурге
  • © Zamir Usmanov / Russian Look
  • globallookpress.com

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Форум состоится в рамках комплекса мероприятий, приуроченных к празднованию Всемирного дня туризма в Петербурге.

Главная тема — «Регионы России — навстречу друг другу!». Деловая программа включает 18 мероприятий, а повестка объединит более 20 регионов России.

Ожидается, что участие в мероприятиях форума примут около 2 тыс. делегатов и участников, в том числе представители профильных органов власти, отраслевых объединений и ассоциаций, туристических операторов и агентств, гостиничной индустрии, курортно-санаторной сферы, транспортных компаний.

Ранее представитель Ассоциации туроператоров России Илья Уманский в беседе с Nation News назвал популярные у россиян внутренние направления.

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