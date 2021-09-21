В Туристской ассоциации регионов России рассказали о лучших направлениях для зимних путешествий

Генеральный директор Туристской ассоциации регионов России Светлана Ануфриенко рассказала о лучших направлениях для зимних путешествий.

«Если смотреть на зиму, надо исходить из целей поездок. Зимой, как правило, это горные лыжи. Соответственно, это все курорты, связанные с лыжами. В целом это Кавказ, где есть трассы. Это Сочи. Всё большую популярность набирает Шерегеш, в этом году мы тоже это увидим. Это Мурманская область», — заявила она в беседе с радио Sputnik.

По её мнению, также могут быть востребованы направления, где организуют событийные мероприятия, в частности, к Новому году.

Как отметила Ануфриенко, некоторые направления являются внесезонными.

«Культурно-познавательное направление в любом случае всесезонно, как были экскурсионные туры, так они и останутся. Это будет экскурсионка в Москву, Санкт-Петербург, по Золотому кольцу и, в принципе, в те города, которые пригодны для экскурсионного осмотра и популярны», — пояснила она.

Внесезонным эксперт назвала и санаторный, лечебно-оздоровительный туризм.

Ранее представитель Ассоциации туроператоров России Илья Уманский в беседе с Nation News назвал популярные у россиян внутренние направления.