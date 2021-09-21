В АТОР прокомментировали ситуацию с поездками в Испанию

Первый вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович прокомментировал ситуацию с Испанией.

«Границы две: наша и Испании. Если открыли мы, это не означает, что и Испания тоже открыла. Кто может воспользоваться возобновлением авиасообщения — это сотни тысяч россиян, которые имеют вид на жительство в Испании. Вот эти все люди смогут летать регулярными рейсами, которых стало больше в Испанию», — заявил он в беседе с URA.RU.

Канторович выразил надежду, что увеличение количества рейсов повлияет на цену билетов.

Ранее представитель Ассоциации туроператоров России Илья Уманский в беседе с Nation News назвал популярные у россиян внутренние направления.