Психолог Лимонов рассказал о причинах осенней грусти

Психолог Виктор Лимонов рассказал о причинах осенней грусти.

«Допустим, подсознание может напомнить, что лето закончилось и теперь ночи будут длиннее, а дни короче. Середина осени — время подвести итоги. В подсознании к нам приходит понимание, что пора изменить стиль жизни. Время перестать быть такими активными и перейти на умеренный темп», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, когда люди грустят, то проживают отрицательные эмоции. Как пояснил Лимонов, проживают — значит осмысляют, осознают и делают выводы на будущее.

«Таким образом избавляемся от отрицательных эмоций. Многие в этот период начинают заниматься творчеством. Кто-то пишет песни, стихи, прекрасную музыку, кто-то рисует картины. Грусть выражается в этих произведениях», — пояснил эксперт.

Он добавил, что если грусть затянулась, мешает жить, становится навязчивой, то стоит задуматься о работе с психологом.

Ранее эксперт Лиги здоровья нации, заведующий кафедрой лечебной физкультуры и спортивной медицины, профессор кафедры госпитальной хирургии №1 Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Евгений Ачкасов в беседе с сайтом «Аргументы и Факты» дал советы желающим начать заниматься в фитнес-клубе.