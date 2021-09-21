В новосибирских вузах усиливают меры безопасности
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru.
«В НГТУ НЭТИ усилены меры безопасности, введён обязательный контроль с металлодетекторами на входе», — заявили в пресс-службе вуза.
Там отметили, что проведён специальный инструктаж со старостами групп, заведующими кафедрами, преподавательским составом.
В НГПУ рассказали, что их территорию охраняют ЧОПы, а въезд на территорию и вход в корпуса строго ограничен.
«На территории НГПУ установлено около 500 камер видеонаблюдения, их количество каждый год увеличивается», — добавили в вузе.
Ранее ФАН передавало, что самарские студенты организовали стихийный мемориал в память о жертвах стрельбы в Пермском государственном университете.