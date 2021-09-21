В новосибирских вузах усиливают меры безопасности

В новосибирских вузах начали усиливать меры безопасности.

Об этом сообщает kp.ru.

«В НГТУ НЭТИ усилены меры безопасности, введён обязательный контроль с металлодетекторами на входе», — заявили в пресс-службе вуза.

Там отметили, что проведён специальный инструктаж со старостами групп, заведующими кафедрами, преподавательским составом.

В НГПУ рассказали, что их территорию охраняют ЧОПы, а въезд на территорию и вход в корпуса строго ограничен.

«На территории НГПУ установлено около 500 камер видеонаблюдения, их количество каждый год увеличивается», — добавили в вузе.

Ранее ФАН передавало, что самарские студенты организовали стихийный мемориал в память о жертвах стрельбы в Пермском государственном университете.