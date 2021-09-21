Учительница рассказала об одном из погибших при стрельбе в Перми

Учительница русского языка и литературы Елена Кабренюк рассказала о Ярославе Арамелеве, студенте, который погиб в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ).

«Ярослав — мой ученик на протяжении 10—11 классов, я преподавала ему русский язык и литературу. Знала его и ранее. В этого мальчика вложено очень много родительской любви и заботы», — отметила она в беседе с URA.RU.

По её словам, Ярославом занималась семья, он был разносторонне развит.

Ранее ФАН передавало, что самарские студенты организовали стихийный мемориал в память о жертвах стрельбы в Пермском государственном университете.