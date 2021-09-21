Учительница рассказала об одном из погибших при стрельбе в Перми

Короткая ссылка
Учительница русского языка и литературы Елена Кабренюк рассказала о Ярославе Арамелеве, студенте, который погиб в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ).
Учительница рассказала об одном из погибших при стрельбе в Перми
  • © Следственный комитет РФ

«Ярослав — мой ученик на протяжении 10—11 классов, я преподавала ему русский язык и литературу. Знала его и ранее. В этого мальчика вложено очень много родительской любви и заботы», — отметила она в беседе с URA.RU.

По её словам, Ярославом занималась семья, он был разносторонне развит.

Ранее ФАН передавало, что самарские студенты организовали стихийный мемориал в память о жертвах стрельбы в Пермском государственном университете.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить