Учительница рассказала об одном из погибших при стрельбе в Перми
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«Ярослав — мой ученик на протяжении 10—11 классов, я преподавала ему русский язык и литературу. Знала его и ранее. В этого мальчика вложено очень много родительской любви и заботы», — отметила она в беседе с URA.RU.
По её словам, Ярославом занималась семья, он был разносторонне развит.
Ранее ФАН передавало, что самарские студенты организовали стихийный мемориал в память о жертвах стрельбы в Пермском государственном университете.