В ассоциации «Школа без опасности» прокомментировали стрельбу в Перми

Президент ассоциации «Школа без опасности» Сергей Саминский прокомментировал стрельбу в университете в Перми.

В беседе с радио «Комсомольская правда» он выразил мнение, что нужно качественно усилить охрану учебных заведений в России.

«Есть профессиональный стандарт, правда, он на добровольной основе», — отметил эксперт.

По его словам, нужна профессиональная охрана, что определено во всех документах.

Ранее ФАН передавало, что самарские студенты организовали стихийный мемориал в память о жертвах стрельбы в Пермском государственном университете.