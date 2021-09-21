В ассоциации «Школа без опасности» прокомментировали стрельбу в Перми

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Президент ассоциации «Школа без опасности» Сергей Саминский прокомментировал стрельбу в университете в Перми.
В ассоциации «Школа без опасности» прокомментировали стрельбу в Перми
  • Reuters

В беседе с радио «Комсомольская правда» он выразил мнение, что нужно качественно усилить охрану учебных заведений в России.

«Есть профессиональный стандарт, правда, он на добровольной основе», — отметил эксперт.

По его словам, нужна профессиональная охрана, что определено во всех документах.

Ранее ФАН передавало, что самарские студенты организовали стихийный мемориал в память о жертвах стрельбы в Пермском государственном университете.

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