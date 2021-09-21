В ассоциации «Школа без опасности» прокомментировали стрельбу в Перми
- Reuters
В беседе с радио «Комсомольская правда» он выразил мнение, что нужно качественно усилить охрану учебных заведений в России.
«Есть профессиональный стандарт, правда, он на добровольной основе», — отметил эксперт.
По его словам, нужна профессиональная охрана, что определено во всех документах.
Ранее ФАН передавало, что самарские студенты организовали стихийный мемориал в память о жертвах стрельбы в Пермском государственном университете.