Ещё два вуза в Казани заявили об усилении мер безопасности

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Ещё два вуза в Казани заявили, что усилят меры безопасности.
Ещё два вуза в Казани заявили об усилении мер безопасности
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Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на пресс-службы вузов.

Ужесточение пропускного режима произошло на всех объектах Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма.

«В настоящий момент 50 лицензированных сотрудников частной охранной организации обеспечивают охрану на 33 оборудованных постах», — уточнили в вузе.

В Поволжском университете спорта и туризма усилен контроль допуска автомобилей на территорию и по всему периметру по видеокамерам.

«В ночное время обеспечен выезд группы быстрого реагирования», — добавили в вузе.

Ранее ФАН передавало, что самарские студенты организовали стихийный мемориал в память о жертвах стрельбы в Пермском государственном университете.

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