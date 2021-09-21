Ещё два вуза в Казани заявили об усилении мер безопасности
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Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на пресс-службы вузов.
Ужесточение пропускного режима произошло на всех объектах Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма.
«В настоящий момент 50 лицензированных сотрудников частной охранной организации обеспечивают охрану на 33 оборудованных постах», — уточнили в вузе.
В Поволжском университете спорта и туризма усилен контроль допуска автомобилей на территорию и по всему периметру по видеокамерам.
«В ночное время обеспечен выезд группы быстрого реагирования», — добавили в вузе.
Ранее ФАН передавало, что самарские студенты организовали стихийный мемориал в память о жертвах стрельбы в Пермском государственном университете.