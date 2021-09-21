В школах и детсадах Удмуртии ужесточили контроль за пропускным режимом
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Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу регионального Минобрнауки.
«В настоящее время проводится работа по обеспечению охраны объектов сотрудниками частных охранных предприятий либо подразделениями вневедомственной охраны», — заявили в ведомстве.
Там отметили, что охрана образовательных организаций ЧОПами будет организована в круглосуточном режиме.
Ранее, как передавало URA.RU, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова в ходе регионального заседания оперштаба сообщила о ряде спецмероприятий, которые состоятся в регионе после трагических событий со стрельбой в Пермском государственном университете.