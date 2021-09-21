В ХМАО после стрельбы в Перми пройдут спецмероприятия
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
После инцидента в Перми в ХМАО усилится мониторинг социальных сетей, а также будет организована дополнительная работа с кибердружиной и контрольно-надзорными органами.
«Мы сталкиваемся с фактами, когда социальные сети становятся площадкой для подготовки и освещения — в плохом смысле слова, связанных с нарушениями закона, порядка и жестокостью, если проследить случай в Перми. В этой связи прошу привлечь психологов, специалистов в области IT, разработать выборку опасных слов, предложений, намерений...» — сказала Комарова.
Ранее ФАН передавало, что самарские студенты организовали стихийный мемориал в память о жертвах стрельбы в Пермском государственном университете.