В ХМАО после стрельбы в Перми пройдут спецмероприятия

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова в ходе регионального заседания оперштаба сообщила о ряде спецмероприятий, которые состоятся в регионе после трагических событий со стрельбой в Пермском государственном университете.

Об этом сообщает URA.RU.

После инцидента в Перми в ХМАО усилится мониторинг социальных сетей, а также будет организована дополнительная работа с кибердружиной и контрольно-надзорными органами.

«Мы сталкиваемся с фактами, когда социальные сети становятся площадкой для подготовки и освещения — в плохом смысле слова, связанных с нарушениями закона, порядка и жестокостью, если проследить случай в Перми. В этой связи прошу привлечь психологов, специалистов в области IT, разработать выборку опасных слов, предложений, намерений...» — сказала Комарова.

Ранее ФАН передавало, что самарские студенты организовали стихийный мемориал в память о жертвах стрельбы в Пермском государственном университете.