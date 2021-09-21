Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высказалась о работе международных наблюдателей на выборах в Госдуму.

«Выборы на зарубежных участках прошли под наблюдением большого числа наблюдателей всех категорий: политические партии, кандидаты в депутаты, от Общественной палаты России. Были несущественные претензии и от них. Они были рассмотрены, соответствующие разъяснения давались... Работали на участках и международные наблюдатели, в частности от Межпарламентской ассамблеи СНГ. Замечаний от них не поступало», — отметила она.

Ранее Захарова заявила, что на выборах в Госдуму на участках за рубежом проголосовали более 192 тыс. человек.

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