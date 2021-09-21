Захарова высказалась о работе международных наблюдателей на выборах в Госдуму

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высказалась о работе международных наблюдателей на выборах в Госдуму.
Захарова высказалась о работе международных наблюдателей на выборах в Госдуму
  • © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

«Выборы на зарубежных участках прошли под наблюдением большого числа наблюдателей всех категорий: политические партии, кандидаты в депутаты, от Общественной палаты России. Были несущественные претензии и от них. Они были рассмотрены, соответствующие разъяснения давались... Работали на участках и международные наблюдатели, в частности от Межпарламентской ассамблеи СНГ. Замечаний от них не поступало», — отметила она.

Ранее Захарова заявила, что на выборах в Госдуму на участках за рубежом проголосовали более 192 тыс. человек.

Политолог Олег Матвейчев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал об особенностях избирательной кампании 2021 года.

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