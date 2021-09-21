В Калининграде сообщили о возобновлении международного авиасообщения
- РИА Новости
Об этом сообщает «Янтарный край».
В осенне-зимнем периоде запланированы рейсы в Берлин, Минск, Гомель, Нурсултан и Алма-Аты.
«В следующем году планируем наращивать темпы и будем рассматривать другие авиамаршруты. Со своей стороны, глава региона неоднократно обращался в правительство Российской Федерации с просьбой открыть международные направления. Начало положено — международное авиасообщение возобновляется», — рассказала министр развития инфраструктуры Евгения Кукушкина.
Ранее портал «Невские новости» сообщил, что пассажиропоток аэропорта Пулково за восемь месяцев превысил показатели 2020 года.