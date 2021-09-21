В Тюменской области задержали подозреваемых в ограблениях микрофинансовых организаций

В Тюменской области задержали участников преступной группы, подозреваемых в нескольких ограблениях микрофинансовых организаций.

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД России.

В марте 2021 года в полицию поступило несколько заявлений от представителей микрофинансовых организаций. Преступления в их отношении совершались по одной схеме: в дневное время в офис врывался неизвестный и, угрожая ножом, забирал из кассы деньги. К настоящему времени известно о четырёх таких эпизодах.

Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью УМВД России по Тюменской области при взаимодействии с коллегами ГУУР МВД России задержали подозреваемого — жителя Ялуторовска. Он признался в содеянном.

Установлена причастность мужчины к другим аналогичным преступлениям, которые он совершил в 2014 году в составе банды вместе с братом.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье о бандитизме. Расследование продолжается.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области завели уголовное дело в отношении трёх участников преступной группы, нападавших без причины на местных жителей.