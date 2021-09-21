В Тюменской области задержали подозреваемых в ограблениях микрофинансовых организаций

Короткая ссылка
В Тюменской области задержали участников преступной группы, подозреваемых в нескольких ограблениях микрофинансовых организаций.
В Тюменской области задержали подозреваемых в ограблениях микрофинансовых организаций
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД России.

В марте 2021 года в полицию поступило несколько заявлений от представителей микрофинансовых организаций. Преступления в их отношении совершались по одной схеме: в дневное время в офис врывался неизвестный и, угрожая ножом, забирал из кассы деньги. К настоящему времени известно о четырёх таких эпизодах.

Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью УМВД России по Тюменской области при взаимодействии с коллегами ГУУР МВД России задержали подозреваемого — жителя Ялуторовска. Он признался в содеянном.

Установлена причастность мужчины к другим аналогичным преступлениям, которые он совершил в 2014 году в составе банды вместе с братом.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье о бандитизме. Расследование продолжается.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области завели уголовное дело в отношении трёх участников преступной группы, нападавших без причины на местных жителей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить