В Северной Осетии потратят почти 1,5 млрд рублей на развитие спорта

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Правительство Северной Осетии выделит на развитие спорта почти 1,5 млрд рублей до 2024 года.
В Северной Осетии потратят почти 1,5 млрд рублей на развитие спорта
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Об этом сообщает newstracker.ru.

«В программу включаются мероприятия, направленные на развитие массовых видов спорта, в том числе создание школьных, студенческих спортивных клубов. Кроме того, предусмотрено улучшение условий для занятий спортом людей с ограниченными возможностями», — уточнил врио министра физической культуры и спорта Сослан Кочиев.

Модернизация и развитие физической культуры будут проводиться в рамках национального проекта «Демография».

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области более 200 км дорог регионального значения отремонтируют в 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

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