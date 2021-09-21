В Северной Осетии потратят почти 1,5 млрд рублей на развитие спорта

Правительство Северной Осетии выделит на развитие спорта почти 1,5 млрд рублей до 2024 года.

Об этом сообщает newstracker.ru.

«В программу включаются мероприятия, направленные на развитие массовых видов спорта, в том числе создание школьных, студенческих спортивных клубов. Кроме того, предусмотрено улучшение условий для занятий спортом людей с ограниченными возможностями», — уточнил врио министра физической культуры и спорта Сослан Кочиев.

Модернизация и развитие физической культуры будут проводиться в рамках национального проекта «Демография».

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области более 200 км дорог регионального значения отремонтируют в 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».