Миграционный центр в Путилкове прекратит работу в ноябре

Миграционный центр в подмосковном Путилкове перестанет работать в ноябре.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Мы по вашему поручению подобрали новую площадку для оформления патентов. В ноябре мы должны переехать на новую площадку — и миграционный центр в Путилкове перестанет работать», — сказал заместитель председателя правительства Московской области Роман Каратаев.

Со своей стороны, губернатор региона Андрей Воробьёв отметил, что для переноса миграционного центра нужно время. При этом он подчеркнул важность информирования местных жителей о том, что вся необходимая для этого работа ведётся.

Ранее «Подмосковье сегодня» передавало, что заполняемость индустриальных парков области выросла на 5,6% с начала 2021 года.