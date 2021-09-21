В России появится должность IT-омбудсмена

Должность IT-омбудсмена должна появиться в России до конца года, заявил журналистам глава Минцифры Максут Шадаев.

«Мы обсуждаем механизм, после этого будем обсуждать кандидатуры. По планам — до конца года (должна быть введена должность)», — приводит ТАСС его слова на полях международного форума Kazan Digital Week.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин в видеообращении к участникам форума сообщил о планах по созданию в стране института IT-омбудсмена. Как отметил глава правительства, это поможет создать благоприятные условия для ведения бизнеса в данной сфере.

Согласно утверждённой кабмином дорожной карте, задача такого института — выявлять системные проблемы в секторе, а также работать по жалобам и обращениям отдельных предпринимателей.