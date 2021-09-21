Более 1,6 млн туристов посетили объекты агротуризма в Сочи

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Более 1,6 млн туристов посетили объекты экологического туризма в Сочи.
Более 1,6 млн туристов посетили объекты агротуризма в Сочи
  • © пресс-службы администрации Сочи

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Как отмечается, пять лет назад в Сочи было около десяти объектов агротуризма. К настоящему времени их число выросло вдвое.

Так, самым популярным направлением стала Красная Поляна, где можно погулять по экотропам и совершить гастрономическое путешествие.

Среди других крупных агротуристических объектов горная ферма, форелевое хозяйство, этнографический комплекс.

Ранее, как передавало ФБА «Экономика сегодня», аналитики сервиса Aviasales назвали самые популярные маршруты для поклонников пешего туризма в России.

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