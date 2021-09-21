Автоэксперт Сачков рассказал, как правильно хранить летнюю резину
- РИА Новости
Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
«После снятия резину необходимо помыть. Можно сделать это самостоятельно за городом или на даче, а можно отнести на мойку. Затем обязательно нужно хорошо просушить резину, не упаковывая сразу в чехлы или полиэтилен», — уточнил эксперт.
При температурных значениях около 6—8 °С летняя резина перестает качественно функционировать. Поэтому летние шины, добавил Сачков, желательно не хранить при отрицательных температурах.
Специалист также отметил, что резину вместе с дисками лучше хранить в подвешенном состоянии: это позволит снизить нагрузку на покрышку. Кроме того, можно положить все колёса друг на друга в горизонтальном положении, заключил он.
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