Автоэксперт Сачков рассказал, как правильно хранить летнюю резину

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Заместитель главного редактора издательского дома «За рулём» Максим Сачков отметил, что перед отправкой на хранение летнюю резину необходимо промыть и просушить.
Автоэксперт Сачков рассказал, как правильно хранить летнюю резину
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«После снятия резину необходимо помыть. Можно сделать это самостоятельно за городом или на даче, а можно отнести на мойку. Затем обязательно нужно хорошо просушить резину, не упаковывая сразу в чехлы или полиэтилен», — уточнил эксперт.

При температурных значениях около 6—8 °С летняя резина перестает качественно функционировать. Поэтому летние шины, добавил Сачков, желательно не хранить при отрицательных температурах.

Специалист также отметил, что резину вместе с дисками лучше хранить в подвешенном состоянии: это позволит снизить нагрузку на покрышку. Кроме того, можно положить все колёса друг на друга в горизонтальном положении, заключил он.

Ранее главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с Nation News рассказал, следует ли ехать в сервис, если лобовое стекло автомобиля треснуло.

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