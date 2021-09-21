Самарские студенты организовали стихийный мемориал в память о жертвах стрельбы в Перми

Студенты в Самаре организовали стихийный мемориал в память о жертвах стрельбы в Пермском государственном университете.

Об этом сообщает ФАН.

Отмечается, что стихийный мемориал с цветами и свечами организовали у монумента «Ладья» на Софийской набережной города.

«Буквально за несколько часов они организовали стихийный мемориал на набережной около «Ладьи», куда принесли цветы и свечи, чтобы почтить память погибших», — прокомментировали произошедшее в департаменте по делам молодёжи Минобрнауки Самарской области.

Ранее, как передавало URA.RU, министр науки и высшего образования России Валерий Фальков назвал ужасной трагедией стрельбу в Пермском университете.