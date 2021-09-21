Детский омбудсмен Петербурга Митянина высказалась после ЧП в Перми

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Уполномоченный по правам ребёнка в Санкт-Петербурге Анна Митянина заявила о необходимости оказания психологической помощи детям и подросткам в современном обществе.
Детский омбудсмен Петербурга Митянина высказалась после ЧП в Перми
  • Reuters

Таким мнением она поделилась с «Петербургским дневником», комментируя трагедию со стрельбой в ПГНИУ 20 сентября.

«Сейчас огромная надежда на психологов и превентивные меры, а также на очень внимательное отношение к меняющемуся поведению подростков», — сказала она.

По мнению Митяниной, в настоящее время важно также сделать акцент на анализе психологического состояния общества в целом.

Ранее, как передавал сайт «Невские новости», губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в Пермском государственном университете.

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