Детский омбудсмен Петербурга Митянина высказалась после ЧП в Перми
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Таким мнением она поделилась с «Петербургским дневником», комментируя трагедию со стрельбой в ПГНИУ 20 сентября.
«Сейчас огромная надежда на психологов и превентивные меры, а также на очень внимательное отношение к меняющемуся поведению подростков», — сказала она.
По мнению Митяниной, в настоящее время важно также сделать акцент на анализе психологического состояния общества в целом.
Ранее, как передавал сайт «Невские новости», губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в Пермском государственном университете.