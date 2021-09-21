Автоэксперт Кадаков рассказал, стоит ли менять треснувшее лобовое стекло

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Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков рассказал, следует ли ехать в сервис, если лобовое стекло автомобиля треснуло.

По мнению эксперта, если лобовое стекло треснуло, его лучше заменить, ведь стекло с дефектом, помимо прочего, ухудшает обзорность. Однако необходимость замены стоит оценивать в каждом отдельном случае, добавил Кадаков в беседе с Nation News.

«В идеале стекло с трещиной необходимо менять. Если говорить о реальности, в которой мы обитаем, то люди ищут компромисс. Их можно понять. То же касается сколов, «бычьих глаз» от попадания крупных камней. Где граница между дозволенностью и необходимостью, к сожалению, непонятно», — резюмировал специалист.

Ранее эксперт по сервису и подбору автомобилей Тимофей Мостаков в беседе с Newinform рассказал, нужно ли прогревать машину летом.

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