Доля квартир с отделкой в новостройках Москвы превысила 80%

Аналитики компании «Метриум» сообщили, что на рынке массовых новостроек Москвы доля квартир с отделкой впервые превысила 80% в августе текущего года.

Об этом пишут «Известия».

В августе московские девелоперы предлагали на рынке новостроек массового сегмента 16,3 тыс. квартир.

Из них с полной отделкой — 11,7 тыс., а с предчистовой (white box — квартиры, подготовленные к косметической отделке) — 1,6 тыс.

Соответственно, жильё под ключ образует 72% предложения, а white box — 10%, в совокупности — 82%. На выбор покупателей остаются 3 тыс. квартир (18%) без отделки.

Год назад на долю квартир с полной отделкой приходилось 62% предложений, а с предчистовой отделкой — 8% (в сумме — 70%).

Ранее генеральный директор федеральной компании «Полезные люди» Юрий Паршиков в беседе с ФАН дал прогноз по рынку недвижимости в России до конца лета.