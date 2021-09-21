Доля квартир с отделкой в новостройках Москвы превысила 80%
- © stroi.mos.ru
Об этом пишут «Известия».
В августе московские девелоперы предлагали на рынке новостроек массового сегмента 16,3 тыс. квартир.
Из них с полной отделкой — 11,7 тыс., а с предчистовой (white box — квартиры, подготовленные к косметической отделке) — 1,6 тыс.
Соответственно, жильё под ключ образует 72% предложения, а white box — 10%, в совокупности — 82%. На выбор покупателей остаются 3 тыс. квартир (18%) без отделки.
Год назад на долю квартир с полной отделкой приходилось 62% предложений, а с предчистовой отделкой — 8% (в сумме — 70%).
Ранее генеральный директор федеральной компании «Полезные люди» Юрий Паршиков в беседе с ФАН дал прогноз по рынку недвижимости в России до конца лета.