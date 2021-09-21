Военные ЦВО отразили массированный воздушный удар в ходе учений в Бурятии

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Военнослужащие зенитного ракетного полка Центрального военного округа (ЦВО) отразили массированный воздушный удар в ходе тактических учений на полигоне Телемба в Бурятии.
Военные ЦВО отразили массированный воздушный удар в ходе учений в Бурятии
  • РИА Новости

Расчёты зенитных ракетных систем С-300 успешно уничтожили летящие мишени, которые по своим характеристикам имитировали баллистические ракеты противника, передаёт телеканал «Звезда».

На учениях были использованы воздушные ракеты — мишени «Стриж», «Пищаль» и «Армавир».

В учениях приняли участие более 500 военнослужащих, а также было задействовано свыше 150 единиц вооружения и военной техники.

Как ранее сообщал «ПолитЭксперт», военнослужащие соединения спецназначения ЦВО при поддержке снайперов поразили пункт потенциального противника под Новосибирском.

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