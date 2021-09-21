В Москве назвали сроки завершения реконструкции развязок на МКАД

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Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв рассказал, что работы по реконструкции ещё четырёх транспортных развязок на МКАД планируют завершить к середине 2024 года.
В Москве назвали сроки завершения реконструкции развязок на МКАД
  • © Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«В следующем году будет открыта развязка на пересечении с Осташковским шоссе, в 2023-м — с Алтуфьевским, а в 2024-м — с улицей Верхние Поля и с Липецкой», — отметил Бочкарёв.

По его словам, за последние десять лет в городе было модернизировано 18 развязок с МКАД общей протяжённостью более 150 км.

Как ранее сообщал сайт progorod43, в Кирове на проект по освещению улиц направили 16 млн рублей.

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