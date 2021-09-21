Эксперт по безопасности Сизов назвал признаки мошеннических сайтов

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Начальник отдела по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов перечислил признаки, которые указывают на попытку онлайн-магазина обмануть покупателя.
Эксперт по безопасности Сизов назвал признаки мошеннических сайтов
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Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik.

«Самый отчётливый сигнал, на который надо обращать внимание, осуществляя онлайн-покупку, — это предложение заплатить за товар или за его доставку нестандартным для этого сайта способом. Когда человек предлагает сэкономить 5—10% в случае оплаты другим способом, в большинстве случаев это, к сожалению, является мошенничеством», — предупредил Сизов.

Ранее специалист Пётр Куценко в беседе с ФБА «Экономика сегодня» назвал способы определить поддельный веб-сайт.

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