Пострадавший при пожаре в гостинице в Дагестане получил ожоги 100% тела
- РИА Новости
«Один из пострадавших, мужчина 50 лет, получил ожоги 100% поверхности тела. Министром здравоохранения РД дано поручение бригаде специалистов Дагестанского центра медицины катастроф на вылет вертолётом санавиации в Хасавюрт», — говорится в сообщении.
Как отмечается, при малейшей возможности пациента переведут из Хасавюртовской ЦГБ в ожоговый центр РКБ в Махачкале.
В ведомстве уточнили, что состояние остальных пятерых пострадавших оценивается как средней степени тяжести.
Ранее сообщалось, что при пожаре погибли два человека.