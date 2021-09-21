Пострадавший при пожаре в гостинице в Дагестане получил ожоги 100% тела

Один из пострадавших в результате пожара в гостинице в Дагестане получил ожоги 100% тела, он находится в тяжёлом состоянии в реанимации, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

РИА Новости