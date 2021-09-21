Пострадавший при пожаре в гостинице в Дагестане получил ожоги 100% тела

Короткая ссылка
Один из пострадавших в результате пожара в гостинице в Дагестане получил ожоги 100% тела, он находится в тяжёлом состоянии в реанимации, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
Пострадавший при пожаре в гостинице в Дагестане получил ожоги 100% тела
  • РИА Новости

«Один из пострадавших, мужчина 50 лет, получил ожоги 100% поверхности тела. Министром здравоохранения РД дано поручение бригаде специалистов Дагестанского центра медицины катастроф на вылет вертолётом санавиации в Хасавюрт», — говорится в сообщении.

Как отмечается, при малейшей возможности пациента переведут из Хасавюртовской ЦГБ в ожоговый центр РКБ в Махачкале.

В ведомстве уточнили, что состояние остальных пятерых пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что при пожаре погибли два человека.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить