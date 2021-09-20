В Тульской области утвердили результаты выборов губернатора

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Избирательная комиссия Тульской области утвердила выборы губернатора региона.
В Тульской области утвердили результаты выборов губернатора
  • РИА Новости

«Комиссия постановила признать выборы губернатора Тульской области состоявшимися и действительными, считать избранным на должность губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмина», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы облизбиркома.

Согласно утверждённым итогам голосования, Алексей Дюмин победил, набрав 83,58% голосов.

Ранее сообщалось, что Рамзан Кадыров лидирует на выборах главы Чечни после обработки 100% протоколов.

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