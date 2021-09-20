В Тульской области утвердили результаты выборов губернатора
- РИА Новости
«Комиссия постановила признать выборы губернатора Тульской области состоявшимися и действительными, считать избранным на должность губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмина», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы облизбиркома.
Согласно утверждённым итогам голосования, Алексей Дюмин победил, набрав 83,58% голосов.
Ранее сообщалось, что Рамзан Кадыров лидирует на выборах главы Чечни после обработки 100% протоколов.